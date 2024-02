Sampdoria, stagione finita per Ricci e Vieira

Non c'è pace per la Sampdoria, e per la sua area sanitaria, su cui tra l'altro Manfredi potrebbe intervenire a breve. Le 'novità' degli ultimi giorni infatti riguardano in particolare due giocatori che Pirlo perderà probabilmente sino al termine della stagione, entrambi a centrocampo. Si tratta di Ronaldo Vieira e Matteo Ricci.



Il centrocampista inglese, fermo da inizio dicembre, sembrava pronto al rientro ma la ricaduta dell'infortunio ha immediatamente spento gli entusiasmi. Dopo alcune riflessioni tra terapie conservative e operazione, l'ex Leeds ha optato per l'intervento chirurgico, e nelle prossime ore andrà sotto ai ferri per la stabilizzazione del tendine della gamba destra. Ovviamente, l'appuntamento è per il campionato 2024-2025.



Ricci invece, infortunatosi in allenamento la settimana scorsa, ha riportato una lesione severa al bicipite femorale destro. Secondo Il Secolo XIX il regista rimarrà out per circa due mesi, prima di poter tornare a disposizione di Pirlo. Potrebbe essere nuovamente arruolabile quindi a maggio, con il campionato praticamente agli sgoccioli.