Sandro Piccinini: "Juventus, Thiago Motta era il capitano del Titanic e non l'ha ancora capito"

Nel suo pod cast '', su Repubblica,, popolare telecronista ora ai microfoni di Prime,, a Walter Veltroni per il Corriere della Sera: "Stupiscono le ultime parole di Thiago Motta:".Dice Piccinini: "Motta ha detto che il rapporto interno con i ragazzi era ottimo e ha detto che chi sostiene il contrario dice una bugia. Ma qui i conti non tornano,Perché le eliminazioni con PSV Eindhoven e Arsenal? Motta ha parlato di qualche piccolo errore, di qualche errore di scelta, ma quella sono state sconfitte di dimensioni catastrofiche. Come si spiegano se tutto andava bene all'interno? E Motta ha detto che nessuno ha parlato male pubblicamente. Ma. Potrebbe chiedere al suo vecchio allenatore José Mourinho cosa è successo a Roma nell'ultimo anno da questo punto di vista. Se Motta è stato così onesto nell'intervista, forse non si è accorto che qualcosa non andava bene".

Piccinini conclude: "Ecco perché, quello che diceva 'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente'. E quando Giuntoli ha capito questo, ha chiamato Tudor".