Sanremo 2025, a che ora finisce la prima serata

Getty Images

Quando si parla di Festival di Sanremo, uno dei primi pensieri degli appassionati è sempre lo stesso: “A che ora finirà quest’anno?”. Uno sguardo all’orologio facendo il calcolo del giro delle lancette ipotizzando un orario di chiusura. N. Chiaramente le puntate non saranno tutte uguali, ognuna avrà il suo percorso e potrebbero esserci anche degli imprevisti a far slittare la scaletta.- Ospite a Che Tempo che Fa due giorni prima dell’inizio del Festival, Carlo Conti è stato chiaro sull’orario di chiusura della prima serata, in programma martedì 11 febbraio alle 21: “Io, Gerry Scotti e Antonella Clerici (sono i due co-conduttori della prima puntata, ndr) andremo veloci la prima serata - ha spiegato il presentatore e direttore artistico del Festival - All’1.15/1.20 penso di finire, non ce la faccio a fare troppo tardi”.

- 29 cantanti - erano 30, poi Emis Killa si è ritirato a pochi giorni dall’inizio del Festival - sono pronti a sfidarsi per vincere lo scudetto della musica. Vediamo chi sono gli artisti in gara a Sanremo 2025:Achille Lauro - Incoscienti giovaniBresh - La tana del granchioBrunori Sas - L'albero delle nociClara - FebbreComa_Cose - CuoriciniElodie - Dimenticarsi alle 7Fedez - BattitoFrancesca Michielin - Fango in paradisoFrancesco Gabbani - Viva la vitaGaia - Chiamo io chiami tuGiorgia - La cura per meIrama - LentamenteJoan Thiele - Eco

Lucio Corsi - Volevo essere un duroMarcella Bella - Pelle diamanteMassimo Ranieri - Tra le mani un cuore -Modà - Non ti dimenticoNoemi - Se t'innamori muoriOlly - Balorda nostalgiaRkomi - Il ritmo delle coseRocco Hunt - Mille volte ancoraRose Villain - FuorileggeSara Toscano - AmarcordSerena Brancale - Anema e CoreShablo con Gué, Joshua e Tormento - La mia parolaSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaThe Kolors - Tu con chi fai l'amoreTony Effe - Damme 'na manoWillie Peyote - Grazie ma no grazie