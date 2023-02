La quarta serata del Festival di Sanremo - la penultima - è quella dedicata ai duetti e alle cover.. Le esibizioni saranno votate dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). A differenza degli anni precedenti, in queste esibizioni gli artisti dovranno necessariamente farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri.- La co-conduttrice della serata che affiancherà Amadeus e Morandi sarà l'attrice e scrittrice. Ospiti- che canterà Ciao Ciao in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Castello - il cast diche ritirerà il premio alla carriera. Collegamenti dalla Costa SmeraldaAriete & Sangiovanni - Centro di gravità permanenteWill & Zarrillo - Cinque giorniElodie & BigMama - American womanOlly & Lorella Cuccarini - La notte volaUtimo & Eros Ramazzotti - Medley di RamazzottiLazza & Emma & Laura Marzadori - La fineTananai & Don Joe & Biagio Antonacci - Vorrei cantare come BiagioShari & Salmo - Medley di ZuccheroGianluca Grignani & Arisa - Destinazione paradisoLeo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo - Medley di BennatoArticolo 31 & Fedez - Medley Articolo 31Giorgia & Elisa - Luce (Tramonti a nord est) / Di sole e d'azzurroColapesce Dimartino & Carla Bruni - AzzurroI Cugini di Campagna & Paolo Vallesi - La forza della vita / Anima miaMarco Mengoni & Kingdom Choir - Let it beGianmaria & Manuel Agnelli - Quello che non c'èMr. Rain & Fasma - Qualcosa di grandeMadame & Izi - Via del campoComa_Cose & Baustelle - Sarà perché ti amoRosa Chemical & Rose Villain - AmericaModà & Le Vibrazioni - Vieni da meLevante & Renzo Rubino - VivereAnna Oxa & Iljard Shaba - Un'emozione da pocoSethu & Bnkr44 - Charlie fa surfLDA & Alex Britti - Oggi sono ioMara Sattei & Noemi - L'amour toujoursPaola & Chiara & Merk & Kremont - Medley di Paola & ChiaraColla Zio & Ditonellapiaga - Salirò