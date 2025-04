AFP via Getty Images

. Grazie a un goal segnato al 7' dal difensore francese classe 1991, la squadra di casa (quarta in classifica nel campionato di seconda divisione) passaE al 27' arriva addirittura il, attaccante esterno arabo classe 2003.Poi all'ultimo minuto di recupero del primo tempo

insieme a Fabian Ruiz, mentre non è disposizione l'altro calciatore arrivato dal Napoli: Kvaratskhelia.Dunkerque è una città portuale di circa 87mila abitanti situata nel Nord della Francia a 10 chilometri dal confine con il Belgio. Finora la squadra di calcio non è mai arrivata in finale di coppa, né ha mai giocato un campionato di Ligue 1.Si gioca in gara secca: chi passa il turno va in finale contro la vincente di, in calendario mercoledì 2 aprile.