Lunga intervista rilasciata a Sportitalia dal tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, su diversi argomenti. Ecco le sue parole sul Coronavirus: “Nella mia Brescia è un inferno. Quelli che escono sono numeri non reali, le stime parlano del triplo dei morti indicati. E’ una tragedia, una città colpita battuta da ambulanze ed elicotteri per tutto il giorno. Oramai andrà tutto bene non si può più dire, sono morte troppe persone, speriamo passi alla svelta”.