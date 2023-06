L'ultimo turno si apre con Sassuolo-Fiorentina, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23. Calcio d'inizio stasera, venerdì 2 giugno, alle 20:30 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia. ​La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:15. Prima di tuffarsi nella finale di Conference League di mercoledì, ultimo appuntamento stagionale in campionato per una Fiorentina che ha vinto soltanto una delle ultime sei gare (2 pari e 3 perse) di campionato contro il Sassuolo: i viola non hanno mai registrato due vittorie nella stessa stagione di Serie A contro i neroverdi.



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Sottil, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano