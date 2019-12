Sassuolo-Cagliari 2-2





Turati 5: il giovane portiere stavolta commette un'ingenuità sul gol di Joao Pedro, beffato da un pallonetto di testa del brasiliano. Si fa sorprendere sul primo palo al novantesimo da un tiro rasoterra di Ragatzu



Toljan 6,5: ormai è un piacere vederlo salire lungo la fascia. L'assist per Djuricic è il primo in stagione.



Marlon 6: buon primo tempo del difensore brasiliano, che resta tuttavia negli spogliatoi forse per problemi fisici.



(dal 1' s.t. Peluso 5,5: superficiale su Joao Pedro nell'azione del pareggio dei sardi)



Romagna 5,5: annulla insieme a Marlon Simeone, ma nell'azione del pareggio del Cagliari liscia la spazzata decisiva.



Kyriakopoulos 5,5: bene fino al novantesimo, quando per anticipare Nainggolan dimentica Ragatzu.



Magnanelli 6: il capitano saggio, che dona equilibrio al Sassuolo. A un certo rischia il doppio giallo per una gomitata involontaria ai danni di Cigarini.



Locatelli 6: ha trovato la sua dimensione accanto a Magnanelli. Le rime fanno miracoli.



Berardi 6: ritorna dopo un mese out per infortunio e segna subito, al sesto minuto. Sono 8 in campionato. Potrebbe pure fare il nono ma colpisce la traversa su rigore nella ripresa. Se però il Cagliari pareggia nel finale è anche per colpa sua.



(dal 28' s.t. Traorè 6: si impegna tanto ma è da un po' che non centra la porta..)



Djuricic 7,5: partita di grande intelligenza tattica, impreziosita da un gol e un assist. Sembra il suo anno.



(dal 43' s.t. Obiang sv: ultimamente sembra quasi portare sfortuna)



Boga 6: non devastante come al solito, oggi il Sassuolo ha fatto male specialmente, a destra, dalla parte di Berardi.



Caputo 6: sempre buoni i movimenti e le sponde, sa proprio giocarci a calcio. Stavolta però resta a secco.





All. De Zerbi 6,5: non ha colpe se è costretto a schierare un portiere giovane che mostra per la prima volta i suoi limiti, dopo aver passato una settimana paradisiaca. Non ha colpe se Berardi sbaglia il rigore del possibile 3-1. Non ha colpe se inserisce Obiang per proteggere il risultato e il Cagliari pareggia al novantesimo.