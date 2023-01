Sassuolo-Sampdoria 1-2







Consigli 5,5: due gol subiti senza grosse colpe, dopodiché si distende bene su un tiro di Gabbiadini, evitando il terzo.



Toljan 5,5: preoccupato dalla spinta di Augello, nel primo tempo si sgancia meno di quanto dovrebbe. Nella ripresa osa un po’ di più.



Tressoldi 4,5: prima perde Gabbiadini nel corner dell’uno a zero, poi svirgola al limite della propria area il pallone che manda in tilt Ferrari.



Ferrari 4,5: incomprensibile l’assist per Augello. Nessuna certezza.



Rogerio 5,5: soffre Leris e Gabbiadini, e nel primo tempo non prova una sovrapposizione. Dopo l’intervallo mette un filtrante notevole per Laurientè e viene ammonito nel finale.



Frattesi 5,5: pronti via, pallaccia orizzontale intercettata da Leris. Ci risiamo, testa al mercato. Sembra il fratello basso di Thorstvedt.



(35’ s.t. Alvarez s.v.)



Henrique 5,5: Verre lo insegue dappertutto, e lui non è Maxime Lopez.



Thorstvedt 5: inutile ripetersi, gira a vuoto senza combinare nulla, non spicca il volo. Molto meglio il Sassuolo con Traorè.



(1’ s.t. Traorè 6: subito si mangia un rigore in movimento che poteva valere almeno il punto. Nel complesso anche da mezzala sinistra trasforma in meglio il gioco dei neroverdi)



Berardi 6,5: con Laurienté a sinistra, tende ad accentrare meno il gioco su di sé e a muoversi di più senza palla. Primo tempo timido, secondo da leader (con gol dal dischetto). Poi il cambio...



(Ceide s.v.)



Pinamonti 5,5: il rigore conquistato al 17’ della ripresa ‘droga’ un pochino il voto, è stata più un’ingenuità di Nuytinck che altro. Ancora deludente, il pubblico di Reggio Emilia inizia a spazientirsi. E ora che è tornato Berardi i rigori se li sogna.



(35’ s.t. Defrel s.v.)



Laurientè 6,5: finte e controfinte alla Dembele, ma alla fine non concretizza. Comunque è tra i più positivi del Sassuolo.







All. Dionisi 4: ripartire peggio non si poteva. Ritrova Berardi ma tiene in panchina Traorè... A lezione da Stankovic per un tempo, tenta di rifarsi con qualche cambio nella ripresa, ma è troppo tardi.