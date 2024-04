Sassuolo-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 14 aprile con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A. I rossoneri si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 14 punti in meno dell'Inter. Il Sassuolo è penultimo ed è alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Arbitra Massa, assistito da Mondin e Vecchi con Prontera quarto uomo, Guida e Chiffi al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Pedersen (fuori per infortunio) e Laurienté da una parte; Thiaw, Tomori, Musah e Pioli dall'altra. Nel prossimo turno il Milan ha il derby con l'Inter nel posticipo di lunedì sera a San Siro, invece il Sassuolo gioca ancora in casa domenica all'ora di pranzo contro il Lecce.

Partita: Sassuolo-Milan.Data: domenica 14 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- La partita Sassuolo-Milan viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.

- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.- L'ex di turno Castillejo si aggiunge a Berardi e Pedersen nella lista degli infortunati, Ballardini medita di rilanciare Racic al posto di Boloca in mezzo al campo. Dall'altra parte Pioli non rischia Maignan, alle prese con un affaticamento muscolare. In vista del ritorno in Europa League di giovedì prossimo a Roma, Pioli fa rifiatare in panchina Calabria, Gabbia, Thiaw, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Giroud.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.