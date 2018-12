Giàa inizio settimana era stata una bella mazzatapoi è arrivatoad aumentare le nostre. Pur rimanendo ottavo (21 reti) -da primo che era- nella classifica dei gol segnati guidata ora dalla Juventus (31), si avvertevere e proprie. E, un mese fitto di impegni e per questo abbastanza decisivo per il prosieguo della stagione., rilanciando Di Francesco a sinistra dopo due panchine di fila e confermando punta Babacar. A destra, il solito Berardi. In mediana, fuori sia Magnanelli che Locatelli, preferito Sensi tra Bourabia e Duncan. Risultato:, nessuno dei quali effettuati da Babacar o Di Francesco. A calciare in porta sono stati i soli Duncan e Berardi, più Matri quando è entrato. Ecco, Matri è stato di gran lunga più pericoloso di Babacar, ed è la terza scelta. Addirittura ieri De Zerbi ha buttato in campo per la prima volta Trotta negli ultimi minuti, nella speranza di sfondare le barricate di Nicola. Invano: l'ex attaccante del Crotone in 8' non ha avuto modo di toccare un pallone. A mali estremi l'estremo rimedio non è stato quello giusto. Fuochino però.E' stato scritto che il Sassuolo ieri ha messo in mezzoI neroverdi hanno giocato col 66% di possesso, eppure niente. Questo vuol dire, primo, che l'Udinese si è difesa molto bene (sono venuti a fare la loro umile partita e han portato a casa quel punticino che volevano), secondo, che. Ha battuto sentieri inariditi, bruciati preventivamente dalla strategia difensiva dei friulani.. I nostri tre attaccanti, ovunque, erano in inferiorità numerica. Le sovrapposizioni cercate dai terzini per aggirare il problema, premiate o meno (più nel secondo che nel primo tempo), non portavano che a cross imprecisi, o comunque in balia dei tre centrali bianconeri.. Non Trotta, però, che è stato un po' buttato lì senza crederci davvero. Ad esempio mi viene in mente solo una bella imbucata di Sensi per Djuricic, nella ripresa, pescato centralmente tra centrocampo e difesa. Serviva questo, dunque una seconda punta o un trequarti,con le mezzali sui centrali laterali di difesa, che ne assorbivano sistematicamente gli inserimenti. Questo era infatti il modo prescelto di insidiare inizialmente i cinque di Nicola: alzando le mezzali.Djuricic o lo stesso Berardi, oppure Sensi rovesciando il triangolo di centrocampo.Il rischio altrimenti è quello di insistere per vie esterne, risultando sempre più prevedibili.nuove soluzioni in vista dei prossimi delicati impegni con Fiorentina, Frosinone, Torino, Roma e Atalanta.