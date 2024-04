Sasuolo, Carnevali: 'Momento difficile, ma sappiamo che possiamo farcela'

Ilvive un momento delicatissimo, penultimo in classifica con 25 punti e lo spettro retrocessione più pressante. Si giocano tanto i neroverdi contro ilal Mapei Stadium di Reggio Emilia nellae a pochi minuti dal calcio d'inizio l'ad del Sassuoloha parlato a DAZN: "Sotto l'aspetto lavorativo è stata una settimana intensa, potrei dire anche serena".- "Con la massima attenzione e con la convinzione di sapere che possiamo farcela. C'è la consapevolezza che siamo in un momento difficile, quindi possiamo solo lavorare tanto come abbiamo sempre fatto in questi anni".

- "Sarebbe una grande soddisfazione per me poter giocare contro il Milan. Potrei dire tante cose...".