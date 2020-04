sempre al centro del ciclone.come successore di Suarez. E a darsi battaglia, dialettica, ora sono anche gli ex: chi spinge per l'arrivo del Toro in blaugrana, chi rilancia per la sua conferma in nerazzurro.- Si parte dal Conejo, ex attaccante di Barcellona, Monaco e passato in Italia con la maglia dell'Hellas Verona, che ad As promuove Lautaro: "E' uno dei migliori attaccanti in circolazione e mi piace molto il suo modo di giocare a calcio. E' giovane, cerca bene gli spazi e ha un fenomenale killer instinct. Per la sua qualità e filosofia di gioco, incarna perfettamente lo spirito del Barcellona: da come l'ho visto giocare ultimamente, è pronto per un grande club e".- A replicare è l'ex Inter, che a La Gazzetta dello Sport lancia anche una provocazione: "Lo dissi otto mesi fa, ormai.Dico davvero: non ha neppure 23 anni, è giovane, è un talento oltre che un ragazzo serio, è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, ha fatto vedere che razza di giocatore è. Capisco gli possa far piacere che lo cerchino i club come il Barcellona. Ma mi sento di dirgli questo: l’Inter oggi è tornato ad essere un club che vuole vincere. E che può farlo, soprattutto. Resti qui, allora, Lautaro. E vinca con l’Inter, perché quello nerazzurro un progetto destinato ad alzare i trofei. L'Inter riuscirà a rinunciare a 111 milioni? Dico questo: se l’Inter è arrivata a spendere così tanto la scorsa estate per Lukaku vuol dire che Zhang non ha problemi finanziari di alcun tipo. Cosa gli cambia incassare una grande cifra per poi veder partire il suo pezzo forte? L’Inter può permettersi di rinunciare a qualsiasi offerta. E anzi, è in grado di comprare chiunque. Facciamo così:".