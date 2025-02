Semifinali Coppa Italia: il regolamento in caso di parità fra andata e ritorno

Le semifinali sono l'unico turno diche si gioca su 180 minuti anziché 90: Empoli e Bologna da una parte, Milan e Inter dall'altra si affronteranno all'andata e al ritorno per guadagnarsi la finale di Roma il 14 maggio. La domanda, legittima, è:Intanto, la risposta a quest'ultima domanda: no, come ormai è consuetudineE si torna alla domanda: e se il numero delle reti è pari?

In questo, le semifinali ricalcano la modalità dei turni precedenti:, come successo all'Allianz Stadium in occasione dell'ultimo quarto di finale che ha visto l'Empoli superare la Juve dopo l'1-1 dei 90'.