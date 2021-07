Il Seregno è tornato in Serie C dopo 39 anni e dopo aver dominato il suo girone in Serie D. E iniziano i movimenti per il grande ritorno: prima i lavori allo stadio Ferruccio, 400mila euro di investimento per adeguare l'impianto (non è da escludere che la stagione inizi da un'altra parte, Busto Arsizio per esempio), poi le pedine per il nuovo campionato. E per la figura di direttore sportivo spunta l'idea Dario Rossi.



Scout del Milan, ex Palermo, dove ha lavorato fianco a fianco con Sabatini, nel 2013 fu l'uomo che fece sbocciare, a Novara, Haris Seferovic, l'eroe di Svizzera che con una doppietta ha condotto la Francia all'uscio di Euro2020. Seferovic arrivaa da stagioni difficili, tra Fiorentina, Lecce e ​Neuchâtel Xamax, e un altro sig. Rossi del calcio italiano ebbe l'intuizione di puntare sul classe '92. Il resto è storia: 10 gol in 18 partite, una coppia da urlo con Bruno Fernandes e qualificazione ai playoff di B conquistata. Da lì Seferovic prese il volo. Quello che può fare Rossi, pronto a lasciare il reparto scout del Milan per prendersi la poltrona da ds a Seregno.