Cagliari-Como 0-0(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.(4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.: Marco Di Bello della sezione di Brindisiè una sfida valevole per la seconda giornata di campionato in Serie A. Dopo aver frenato la Roma sullo 0-0, la formazione sarda gioca nuovamente tra le mura casalinghe. Questa volta, ci sarà però contro la squadra di Fabregas, neo-promossa e reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus.