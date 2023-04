Tra Mondiali e successi europei, quella che sta vivendo la Serie A è una stagione peculiare. Le italiane sono in lizza per vincere tutte le coppe e, per questo motivo, è ancora in ballo un curioso incastro per cui il quarto posto potrebbe portare alla sola qualificazione alla Conference League 2023/24. Si tratta di una combinazione complicata ma possibile.



Anzitutto la classifica finale dovrebbe essere questa

Napoli

Lazio

Milan o Inter

Atalanta

Milan o Inter

Roma

Juventus (nell’ipotesi in cui i bianconeri vengano penalizzati dalla giustizia sportiva)

Fiorentina



In questo caso l’Atalanta quarta potrebbe dover accontentarsi di giocare la Conference League. Le italiane dovrebbero vincere le 3 coppe, mentre la coppa Italia dovrebbe andare alla Juve. Ci potremmo trovare a questo punto con cinque italiane nella Champions 2023/24 (tre dal campionato, la vincitrice della Champions 2022/23 e la vincitrice dell’Europa League 2022/23), due italiane in Europa League (la vincitrice della Coppa Italia 2022/23 e la vincitrice della Conference 2022/23) e una in Conference, ovvero la quarta in Serie A.