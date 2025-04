Serie A, Giudice Sportivo: Genoa, multa con diffida per il lancio di petardi in campo. Squalificati Vieira e 5 giocatori

Getty Images

E' questa la decisione deldopo i recuperi della 33esima giornata di Serie A. Alla società rossoblù viene comminata un'ammenda da 25mila euro con diffida, con il rischio di porte chiuse dunque al prossimo episodio.Un turno di squalifica per il tecnico del Grifone Patrick Vieira, stop di una giornata per cinque giocatori:(Lazio),(Genoa),(Torino),(Cagliari) e, che riceve anche un'ammenda da 1.500 euro (Udinese).

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 96SERIE A EniliveGare del 23 aprile 2025 - Quattordicesima giornata ritorno

a) SOCIETA'

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Cagliari, Genoa, Juventus, Parma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all'interno dell'area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

c) ALLENATORI



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Andrea (Genoa)Nicolo (Lazio): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa.