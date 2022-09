(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che oggi apre la settima giornata di campionato in. Sabato si giocano altre tre gare:in casa contro l'Empoli, a seguire la sfida tutta ligure tra Spezia e Sampdoria, in serata il Sassuolo gioca a Torino.Domenica all'ora di pranzoNel pomeriggioal posto dell'esonerato Stroppa. A caccia di, in casa contro il Verona.Alle ore 18, in serata si chiude con ila San Siro.IL PROGRAMMA:Venerdì 16 settembre20:45 Salernitana-Lecce (Dazn e Sky)Sabato 17 settembre15:00 Bologna-Empoli (Dazn)18:00 Spezia-Sampdoria (Dazn)20:45 Torino-Sassuolo (Dazn e Sky)Domenica 18 settembre12:30 Udinese-Inter (Dazn e Sky)15:00 Cremonese-Lazio (Dazn)15:00 Fiorentina-Verona (Dazn)15:00(Dazn)18:00 Roma-Atalanta (Dazn)20:45 Milan-Napoli (Dazn)NELLATUTTE LEDI SERIE A