Bologna-Empoli (sabato 17 settembre alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Vignato, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti.