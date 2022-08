Un'altra giornata incandescente sul fronte mercato, tanti movimenti e molti anche importanti. Attenzione catalizzata da Pinamonti e Kostic, uno in uscita dall'Inter dopo una lunga trattativa e l'altro in entrata alla Juventus, per rinforzare la batteria degli esterni. Ma c'è spazio anche per due colpi importanti da parte del Torino, che prova a placare Juric con Miranchuk dall'Atalanta e Vlasic dal West Ham. Si muove per la porta il Napoli, che accoglie Sirigu e presta Contini alla Sampdoria, mentre il Monza annuncia Pablo Marì, la scorsa stagione all'Udinese. Infine, l'Empoli cede il portiere Furlan al Perugia e l'Atalanta e l'Atalanta presta il centrocampista Oliveri al Frosinone.



Riepilogo



Marì (d) dall'Arsenal al Monza

Sirigu (p) al Napoli da svincolato

Contini (p) dal Napoli alla Sampdoria

Miranchuk (c) dall'Atalanta al Torino

Vlasic (c) dal West Ham al Torino

Kostic (c) dall'Eintracht Francoforte alla Juve

Pinamonti (a) dall'Inter al Sassuolo

Furlan (p) dall'Empoli al Perugia

Oliveri (c) dall'Atalanta al Frosinone