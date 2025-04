Monza-Como LIVE, formazioni ufficiali: Douvikas titolare, fuori Strefezza. Nesta col tridente leggero

Getty Images

Il sabato della 31esima giornata di Serie A si apre con la sfida tutta lombarda traall'U-Power Stadium. I brianzoli di Nesta, che solo la matematica tiene ancora in Serie A, cercano un colpo di coda contro i lariani di Fabregas, che invece sono a pochi passi dalla salvezza e hanno una bella occasione dopo il mezzo passo falso rappresentato dall'1-1 casalingo contro l'Empoli dello scorso weekend.Non mancano le sorprese di formazione: prima da titolare nel Como perdopo il goal dell'ultima giornata da subentrante, panchina per Strefezza che perde il ballottaggio con. Sergi Roberto e Perrone rimangono fuori. Per il Monzaaffiancain attacco, con Petagna e Ganvoula pronti dalla panchina.

: Turati; Pedro Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota, Keita. All. Nesta.: Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.