Dopo i due anticipi di ieri sera, continua oggi con altre quattro gareAssieme a Bologna-Cagliari e in attesa dei due match delle 20.45 che vedono in campo Atalanta-Monza e Napoli-Lazio,è la sfida in programma alla Dacia Arenafriulani, reduci dal pari di Salerno, vogliono portare a casa il primo successo in stagione davanti al proprio pubblico, i gialloblu hanno come obiettivo quello di dare continuità alla prestigiosa vittoria ottenuta contro l’Atalanta in casa, dopo aver convinto anche col Napoli. Andreaha tenuto Samardzic ma ha perso Beto nel finale di mercato, passato all'Everton, e punta su Lucca, mentre Eusebioha avuto alcuni rinforzi importanti, come Reinier dal Real Madrid, Kaio Jorge dalla Juve e Okoli dall'Atalanta.L’Udinese ha vinto la prima e la più recente sfida di Serie A contro il Frosinone – completano il bilancio un pareggio (il 22 dicembre 2018) e un successo per i ciociari (2-0 del 6 marzo 2016, con le reti di Daniel Ciofani e Leonardo Blanchard). Il Frosinone non ha mai vinto in trasferta contro l’Udinese in Serie A: finora ha ottenuto una sconfitta il 25 ottobre 2015 e un pareggio il 22 dicembre 2018. L’Udinese non ha vinto ben quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (3N, 1P), dopo che aveva trovato otto successi nelle 10 precedenti.Dopo il 2-1 contro l’Atalanta nella seconda giornata, il Frosinone potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la seconda volta dopo esserci riuscito nell’aprile 2019 con Marco Baroni in panchina; inoltre, per la prima volta potrebbe rimanere imbattuto al proprio esordio stagionale in trasferta nella competizione. L’Udinese ha perso le ultime tre gare casalinghe di campionato senza segnare; l’ultima volta che ha registrato un digiuno di gol interno più lungo in Serie A è stata tra ottobre 1993 e gennaio 1994 (cinque partite), mentre non registra più sconfitte di fila nella competizione da maggio 2021.Il Frosinone è la squadra che ha tentato meno cross su azione nelle prime due giornate di questo campionato, appena nove; dall’altra parte l’Udinese ne conta 35, meno solo di Atalanta (45) e Lazio (41). L’Udinese è l’unica squadra che non ha subito neanche un attacco diretto in questa Serie A; lo scorso campionato i friuliani ne avevano subiti 58, una media di 1.5 a incontro.Sandi Lovric ha preso parte a 17 sequenze su azione terminate con un tiro in questa Serie A, più di ogni altro centrocampista; considerati tutti i giocatori del torneo, è dietro solo a Giovanni Di Lorenzo (19) e Giacomo Raspadori (18) – a quota 17 anche Patrick Ciurria. Lazar Samardzic è uno dei cinque centrocampisti nati dal 1 gennaio 2002 in avanti che sono stati coinvolti in almeno 10 gol nei cinque grandi campionati europei dall’inizio della scorsa stagione (sei reti e quattro assist), insieme a Rayan Cherki (10), Jude Bellingham (17), Farès Chaïbi (11) e Gabri Veiga (15).Abdou Harroui, in gol in ciascuna delle prime due giornate di campionato con il Frosinone, ha già eguagliato lo stesso numero di reti realizzate nelle 45 presenze precedenti con il Sassuolo; il centrocampista può diventare il primo giocatore dei ciociari a segno in tre presenze consecutive in Serie A.