Si chiude questa sera la 24esima giornata di Serie B, con il posticipo tra Chievo Verona e Salernitana. I padroni di casa non vincono da tre partite (2 pareggi e un ko) e si trovano nel mezzo tra i playoff e i playout; gli ospiti, invece, hanno vinto 3 delle ultime 4 e si trovano a meno 4 dal secondo posto in classifica, occupato, in coabitazione, tra Spezia e Frosinone.



GARA SPECIALE - Partita speciale per Gian Piero Ventura, allenatore dei campani, che la scorsa stagione, dopo il fallimento sulla panchina dell'Italia, ha allenato il Chievo per un mese: 3 ko, un pareggio e tante polemiche.