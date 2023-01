Dopo la pausa torna in campo la Serie B per la 20esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Sei partite in programma, cinque alle 14. Si parte con la sfida di alta classifica tra Bari e Parma, con i padroni di casa avanti di tre punti e la squadra di Pecchia che è reduce dalla sconfitta con l'Inter in Coppa Italia ai supplementari.



La Reggina ospita la Spal e proverà a mettere pressione al Frosinone mentre il Pisa affronta tra le mura amiche il Cittadella, penultimo in classifica. Il Palermo, in netta risalita è impegnato a Perugia, con la squadra di Castori che è reduce da due vittorie consecutive. In contemporanea anche Cagliari-Como.



Alle 16:15, gioca la capolista; il Frosinone affronta in casa il Modena.