Si delinea anche il prossimo campionato di Serie C. Lunedì 7 la Lega Pro vara i tre gironi e i relativi calendari, mentre l’inizio del campionato slitta dal 27 agosto al 3 settembre proprio per partire con l’organico al completo.



Ecco la probabile composizione dei tre gironi (A, B e C) per la stagione 2023/2024:



GIRONE A AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona



GIRONE B Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro.



GIRONE C Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris.