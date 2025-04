Serie C, via ai playoff: le qualificate, il programma con date e turni

Foto comunicato Serie C

Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C,. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che nei prossimi giorni partiranno i. Verrà decisa dagli spareggiIl torneo prenderà il via domenica 4 maggio con la fase playoff dei gironi, mentre le finali, andata e ritorno, sono in programma per il 2 e il 7 giugno. A prendere parte alla competizione saranno le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ciascun girone al termine della regular season, a cui si aggiungerà anche la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Il percorso verso la promozione si articola in tre fasi: la fase a gironi, la fase nazionale e le Final Four. Le formazioni si affronteranno in un’emozionante serie di sfide a eliminazione diretta, con l’obiettivo di conquistare l’ultimo posto utile per salire in Serie B.

Girone A: Vicenza, FeralpiSalò, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio, Virtus Verona, Atalanta U23, Trento, Arzignano ValchiampoGirone B: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera, GubbioGirone C: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Next Gen, GiuglianoRenate-Arzignano ValchiampoGiana Erminio-Virtus VeronaTrento-Atalanta U23Arezzo-GubbioVis Pesaro-Pontedera

Pineto-PianeseCatania-GiuglianoBenevento-Juventus Next GenPotenza-PicernoFase a girone secondo turno – gara unica tra le vincenti del turno precedenti e le quarte classificate: mercoledì 7 maggio 2025Fase Nazionale: primo turno – gara di andata tra le vincenti del turno precedenti e le terze classificate in campionato (FeralpiSalò, Torres, Monopoli) oltre alla vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini): domenica 11 maggio 2025Fase Nazionale: primo turno – gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

Fase Nazionale: secondo turno tra le vincenti del turno precedente e le seconde classificate (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola) – gara di andata: domenica 18 maggio 2025Fase Nazionale: secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025Final Four: semifinali – gara di andata: domenica 25 maggio 2025Final Four: semifinali – gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025Finale – gara di andata: lunedì 2 giugno 2025Finale – gara di ritorno: sabato 7 giugno 2025