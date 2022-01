Siamo alla vigilia del big match di San Siro, dove a darsi battaglia ci saranno il Milan di Stefano Pioli e ladi Max Allegri, pronte a contendersi 3 punti che possono rivelarsi fondamentali per il proseguo della stagione. Sulla sfida del Meazza è intervenuto anche l’ex centrocampista della Vecchia Signora, il quale ha parlato in‘Al momento penso che. Era solo una questione di tempo, ma ho sempre sostenuto che hanno un allenatore importante e una squadra altrettanto forte. Sicuramente domani sera sarà una gara estremamente difficile per entrambe, ma spero che la Juve riesca a portare a casa i 3 punti’.‘Non è facile tornare in un club dove hai vinto tanto. Ora la Juve sta bene e sta vincendo partita dopo partita,. Hanno una società all’altezza e una storia forte per tornare a competere ad alti livelli e vincere nuovamente trofei importanti’.