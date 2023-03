Nei minuti finali di Sivasspor-Fiorentina il centrocampista violaè stato aggredito con un pugno da un tifoso che gli ha fratturato il naso dopo aver fatto invasione. A testimoniare il brutto episodio è stato lo stesso giocatore che nel post partita ha postato sui suoi canali social una foto con naso e bocca sanguinanti.- Secondo la stampa locale il tifoso protagonista dell'aggressione è stato arrestato e verrà processato per direttissima.. Una macchia nera che rovina la serata di festa della Fiorentina, che con il 4-1 al Sivasspor si è qualificata ai quarti di Conference League: dopo il vantaggio turco firmato da Yesilyurt, sono arrivati i gol di Cabral, Milenkovic e Castrovilli; nel mezzo, anche l'autorete di Goutas.- Classe 2002, nella prima stagione tra i grandi Bianco ha totalizzato 8 presenze tra campionato e coppe dopo il debutto in prima squadra nell'agosto 2021 in Coppa Italia.. Cresciuto nelle giovanili del Torino e arrivato a Firenze dal Chisola - piccola società piemontese - in estate ha firmato il rinnovo fino al 2026 con opzione per un'altra stagione.