Non passa in cavalleria il vergognoso episodio avvenuto ieri nello stadio del Sivasspor. Nel finale di partita, infatti, un tifoso di casa ha invaso il campo e ha colpito al volto il calciatore viola Alessandro Bianco. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, ci saranno delle conseguenze: "Immediata la reazione della panchina viola che ha denunciato il tutto alla Uefa, la quale nelle prossime ore aprirà un’inchiesta sull’accaduto sulla base del referto arbitrale: il Sivasspor rischia non solo una lunga squalifica del campo in caso di future partecipazioni a tornei internazionali ma anche pesanti sanzioni, visto che oltretutto, al fischio finale, da parte di altri sostenitori sono stati lanciati oggetti fra cui alcune aste."