Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, parla dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Queste le parole riportate da Marca: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se il VAR ha interrotto lo spettacolo. Nella ripresa abbiamo gestito bene. Rispetto gli arbitri e so che è un lavoro complesso, ma così interrompi il ritmo della partita. La squadra ha giocato bene anche se abbiamo sbagliato in alcune occasioni, ma i ragazzi hanno carattere e mentalità. Ora dobbiamo pensare a riposare per preparare al meglio la partita contro la Roma”.