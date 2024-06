Slovenia-Danimarca: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Slovenia-Danimarca

Data: 16 giugno 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Slovenia e Danimarca aprono il programma del Gruppo C di Euro 2024. Alla seconda partecipazione agli Europei, la squadra di Kek si affida al talento e ai gol di Sesko, oltre al ritorno di Josop Ilicic. Dall’altra parte, la nazionale scandinava è reduce dalla delusione ai Mondiali in Qatar, con un solo punto conquistato e l’ultimo posto nel girone. Un risultato che Eriksen e compagni vogliono immediatamente riscattare.La sfida sarà visibile su Sky Sport. In streaming, invece, Slovenia-Danimarca sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell’opzione Now TV.Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo, Janza; Lovric, Cerin, Elsnik; Sporar, Sesko, Mlakar.

Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind.