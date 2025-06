Sofia Cantore dalla Juventus al Washington Spirit: la vittoria del calcio italiano

Getty Images

Quandoscenderà dall'aereo a Washington gli occhi saranno a cuoricino. Anzi, no. A stelle. E strisce. Perché da luglio l'attaccante classe '99 inizierà una nuova vita dall'altra parte del mondo:una cifra importante da cerchiare in rosso, si tratta di un incasso record per il mercato femminile italiano in uscita., rappresenta un'unicità arrivata proprio nella culla del calcio femminile a livello internazionale.

- Con una firma sul contratto Cantore ha sfondato barriere culturale e pregiudizi, ha riempito di sogni e speranze le nuove generazioni che la vedranno come punto di riferimento, e ha tracciato un percorso che ora è solo da percorrere., che per primi hanno portato le migliori calciatrici italiane all’estero: Dragoni al Barcellona, Caruso al Bayern Monaco, Linari all'Atletico Madrid e al Bordeaux e Galli all'Everton - avrà un impatto pazzesco sullo sviluppo del calcio femminile italiano. Ci sarà un prima e un dopo Sofia Cantore a Washington.

- Il potenziale di questo affare è legato anche al livello d'immagine che può raggiungere la giocatrice in USA, Paese in cui tra l’altro le comunità italiane sono ben presenti. Il Washington Spirit è uno dei club più importanti al mondo e del suo campionato insieme all'Angel City e al New York Gotham, l'allenatore fino a pochi giorni fa era Jonatan Giráldez, uno dei migliori al mondo, che dopo aver vinto tutto per anni con il Barcellona, firmò l’estate scorsa proprio con Washington Spirit;, una celebrità nazionale oltre ad essere la giocatrice più pagata di tutto il campionato americano.

- È estremamente selettivo. Già solo il fatto che nella National Women's Soccer League ogni squadra può avere un massimo di 7 giocatrici che possono essere non statunitensi. Le rose sono composte da un minimo di 18 calciatrici e un massimo di 25, c'è una limitazione sui costi dei cartellini ogni stagione e il club deve rispettare un salary cap imposto dalla federazione.. Tutti questi dettagli regolamentari, rendono ancora più inarrivabile la NWSL per le giocatrici europee. L’arrivo di Sofia negli USA è la vittoria di tutto il calcio italiano, oltre ad essere l’immagine chiara di un sogno che si realizza per intere generazioni di calciatrici.