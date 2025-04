IL RICORDO DEL PAPU GOMEZ: 'QUANTE LITIGATE...' - Una parentesi sul rapporto con il Cholo e i tempi del Catania ce l'ha voluta regalare proprio il Papu Gomez, ex capitano e alfiere dell'Atalanta da Champions di Gasperini. Non solo buoni ricordi: “Simeone mi faceva giocare come ala nel 4-3-3. Io ero abituato a fare il trequartista e dicevo: "Se faccio tutta la fascia mi stanco e non arrivo lucido in porta". Ci litigavo i primi giorni e iniziavano discussioni pazzesche. Avevo 19 anni e rispondevo. Poi sono cambiato in meglio per fortuna e mi disse: ‘Il giorno che andrai in Europa farai l’esterno d’attacco perché sei piccolo e veloce’. Lo Monaco a Catania mi vide in Independiente-San Lorenzo con recuperi in fase difensiva e mi prese per fare il tridente con Mascara e Maxi Lopez".