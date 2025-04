Sogno e incubo, Maifredi alla Juventus: la rivoluzione mancata, Baggio, la zona, Montezemolo e il paragone con Motta

IL CALCIO CHAMPAGNE, L'ARRIVO ALLA JUVE E BAGGIO

Bresciano, classe 1947, Maifredi arriva alla Juventus nell'estate del 1990, dopo un percorso straordinario al Bologna: promozione in Serie A al primo anno, salvezza al secondo e qualificazione alla Coppa Uefa al terzo. Il tutto con un calcio corale, divertente e votato all'attacco, e con la difesa a zona. Un calcio champagne, come venne definito all'epoca. Erano, quelli, i tempi del Milan di Arrigo Sacchi e della sua rivoluzione, che in tanti provarono a imitare. Fra questi, la Juventus, che liquidò Dino Zoff nonostante avesse vinto Coppa Uefa e Coppa Italia, per affidarsi a uno degli emuli di Sacchi, uno dei profeti del nuovo calcio. La differenza per Maifredi, ahilui!, è che Sacchi in difesa aveva Tassotti-Galli-Costacurta-Baresi-Maldini, mentre Gigi alla Juve trovò, con tutto il rispetto, Bonetti-Fortunato-Julio Cesar-De Agostini, ai quali aggiunse Luppi e De Marchi, che si portò dietro da Bologna. In attacco, invece, quella Juventus poteva permettersi di sognare, perché a Totò Schillaci (fresco capocannoniere della Notti magiche di Italia 90) e a Pierluigi Casiraghi, la dirigenza bianconera durante il mercato di quell'estate aggiunse la classe di Roberto Baggio e, sulla fascia, i dribbling del tedesco campione del Mondo Thomas Hassler.