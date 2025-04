Soulé: "Ho imparato tanto da Allegri. Lui alla Roma? Ne sapete di più voi... Quando De Rossi è stato esonerato ho pensato..."

Il suo passaggio allaera stato accolto con grande speranza da chi in lui vedeva uno dei possibili emblemi del progetto costruito anche sui giovani di talento, a maggior ragione su quelli come, cresciuti all'interno della propria Primavera e poi ulteriormente plasmati con la formazione Under 23. Ha finito per diventare una delle plusvalenze necessarie per aggiustare un bilancio in sofferenza da qualche anno a questa parte e oggi è il pubblico dellache può godersi allo stesso tempo gli improvvisi lampi di classe die di quelli del suo potenziale erede.Nell'intervista concessa a Il Romanista, l'attaccante argentino, dell'apprendistato in maglia bianconera sotto la guida di Massimiliano Allegri e del positivo momento che sta attraversando con quella della Roma. Con la quale, nell'ultimo fine settimana, ha trovato pure il primo goal in un derby. ", neanche ci ho pensato su", dice Soulé.Il discorso scivola poi sul tema degli allenatori con cui la sua crescita ha iniziato a prendere forma e ora si sta definendo. Si parte da Allegri e si termina con Ranieri: ", poi sono andato al Frosinone per giocare di più, però sono stato un anno con lui.Anche lui vuole che stiamo chiusi senza far passare la palla, per poi uscire senza rischiare in mezzo., che poi piano piano ti verranno anche delle cose migliori. Ora devi essere più concreto”.– che lo ha acquistato dalla Juventus per oltre 25 milioni di euro più bonus la scorsa estate –come racconta a Il Romanista lo stesso Matias Soulé: "”. Ovviamente sono stato male, non ho pensato fosse stata una scelta sbagliata, ho capito che ci sono dei momenti più difficili in cui non si può mollare”. Chiusura dedicata al suo rapporto col connazionale ed amico Paulo Dybala: "Troppo importante, vive tanto e sente molto il legame con squadra e tifosi. Mi dice sempre di giocare tranquillo e di fare quello che so fare. Lo prendo sempre come esempio, come giocatore e come persona. Stiamo sempre insieme, beviamo sempre il mate: io, Leandro, Angel e Paulo".