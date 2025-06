Spagna-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Due partite giocate e due vittorie per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che hanno così già conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Europei.Dopo aver battuto la Romania all'esordio per 1-0, l'Italia si è imposta con lo stesso risultato contro i padroni di casa della Slovacchia grazie al goal di Casadei. Ora è sfida alle Furie Rosse, una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e la gara mette in palio il primo posto del Gruppo A: chiudere in vetta, vorrebbe dire affrontare nei quarti la seconda classificata del Gruppo B.

Tutte le informazioni su Spagna-Italia Under 21:: Spagna-Italia Under 21: martedì 17 giugno 2025: 21.00: Rai 2: Rai Play: Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph.. Denia.: Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto.. Nunziata.- La sfida tra Spagna e Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai: il canale di riferimento è Rai 2.

- Spagna-Italia Under 21 sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su Rai Play: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.