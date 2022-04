Vittoria fondamentale per lo Spezia, che conquista i tre punti nello scontro diretto con il Venezia e nel post partita l'allenatore Thiago Motta sorride dopo aver fatto un ulteriore passo verso la salvezza: "Squadra, città e tifosi sono tutti uniti per vivere emozioni come quelle di oggi. La vittoria è merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine - ha detto a Dazn - sono contento per la squadra perché stiamo lavorando bene, ma ora dobbiamo continuare così".