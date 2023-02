Il nuovo acquisto dello Spezia sarà subito in campo contro il Napoli, queste le parole di Eldor Shomurodov a Sky nel prepartita: "Io sono pronto, mi mancava giocare dal primo minuto. Voglio segnare, ma come prima cosa devo aiutare la squadra a salvarsi. Mister Gotti? Ho parlato con lui, la prima cosa che mi ha detto è che siamo come una grande famiglia e questo è molto importante".