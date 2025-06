Sta nascendo un Como grandi firme: è il giorno di Baturina, Fabregas ha puntato Abde Ezzalzouli

Trattenuto sulla panchina, convinto dalle ambizioni della proprietà indonesiana di consolidare e potenziare un progetto che guarda al futuro con grande ottimismo e tenuto a distanza da Inter, Roma e Bayer Leverkusen, il club lariano, centrocampista offensivo classe 2003 individuato come il naturale sostituto di Nico Paz, sul quale il Real Madrid valuta seriamente di esercitare il diritto di recompra. Costerà 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, risultando l'acquisto più caro di sempre della storia.Il calciatore croato è arrivato stamattina in Italia per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto fino al 2030 che il Como gli ha sottoposto. “”, ha detto il talento proveniente dalla Dinamo Zagabria sul quale anche la Fiorentina aveva messo gli occhi nei mesi scorsi.avviata già lo scorso gennaio. Quando dal Lione arrivò il centrocampista classe 2000 Maxence Caqueret e dal Betis Siviglia l'attaccante del 2005 Assane Diao.Prima ancora di rafforzare con acquisti mirati il reparto difensivo ed individuare una soluzione per il ruolo di centravanti che si alterni col greco Dubikas, il ComoE ancora una volta il Betis, finalista dell'ultima edizione di Conference League grazie ad una serie di calciatori di talento, viene visto come una boutique alla quale attingere e dentro la quale cercare le migliori occasioni. Può essere ritenuto tale, un altro 2005 che ha iniziato a mostrare i propri colpi con continuità proprio nella stagione da poco conclusa. Promosso in prima squadra a gennaio, ha collezionato un totale died esibendo un potenziale ancora inesploso ma molto promettente. E' un prodotto del vivaio del Betis, che nel settembre 2024 si è affrettato a fargli firmare un contratto fino al 2029., ad uno degli autentici protagonisti della cavalcata europea della formazione allenata da Manuel Pellegrini. Un calciatore cresciuto nel Barcellona e che anche con la nazionale del Marocco ha ormai assunto un determinato status a livello internazionale. Parliamo diMa il segnale lanciato dal Como è importante, importantissimo, perché la sua proprietà ha già dimostrato nel recente passato di possedere una disponibilità economica da top club e la convinzione, grazie ovviamente alla presenza in panchina di Fabregas, di poter convincere ogni tipo di calciatore di poter abbracciare un progetto in totale espansione e dai confini non ancora definibili.