Stangata sull'Empoli: cinque giornate ad Accardi, tre a Grassi

L'paga a caro prezzo le furiose proteste dopo il pareggio con l'nella 37esima giornata di Serie A.Gli episodi della partita si erano presi la scena, soprattuttoe il gol dell'1-1 di Samardzic arrivato al minuto 104.Dopo il botta e risposta tra il presidente toscano Corsi e quello friulano Pozzo, sono arrivate le decisioni del, che ha sanzionato duramente l'Empoli.e multa da 10mila euro al centrocampista, ancora più severa la punizione per il direttore sportivodi stop e ammenda da 15mila euro.

TUTTE LE DECISIONI

b) CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

Ma non finisce qui: squalifica fino al 30 giugno 2024 per, addetto stampa e social media manager dei toscani, una giornata al preparatore atleticoe due al match analyst: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

SQUALIFICA A TUTTO IL 30 GIUGNO 2024

: ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente.: per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive.

e) PREPARATORI ATLETICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

f) ALTRI TECNICI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

: per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente ingiuriosa.