Dejan Stankovic ha commentato dagli studi di Sky Sport il gesto del "tre" mostrato ai tifosi della Juventus dall'ex tecnico interista José Mourinho (ora al Manchester United). "Sì, era il segno del Triplete di sicuro", spiega l'ex centrocampista nerazzurro: "José lo conosciamo e la sua reazione è normale. Ha lottato come un leone a Manchester, lo vedo un pochino in difficoltà ma so che non mollerà un centimetro. Non so se è cambiato qualcosa dentro lo spogliatoio o dentro lo staff tecnico, ma lo vedo ancora con la voglia di lottare, di litigare, di dimostrare che è bravo. Quel gesto non deriva dalla frustrazione, è stata più una battuta, senza l'intenzione di offendere nessuno".