Proseguirà per un'altra stagione il rapporto tra il Sudtirol e Andrea Masiello.



Il club altoatesino e l'esperto difensore ex di Bari, Atalanta e Genoa hanno infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento del vincolo contrattuale inizialmente in scadenza il prossimo 30 giugno.



Questo il comunicato diffuso in mattinata dalla società biancorossa: "FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Andrea Masiello. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione, ovvero il 30 giugno 2023. L’esperto difensore centrale biancorosso, 37 anni compiuti il 5 febbraio scorso, ha firmato il rinnovo di un anno, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2024".