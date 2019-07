Le formazioni ufficiali di Swansea-Atalanta in programma alle ore 16 italiane (15 in Galles) al Liberty Stadium. La gara sarà trasmessa in live streaming sul sito www.swanseacity.com al costo di 5 sterline.



Swansea: Mulder, Roberts, van der Hoorn, Rodon, Fulton, Grimes, Celina, Bidwell, Dyer, McKay, McBurnie. A disposizione: Nordfeldt, Asoro, Wilmot, John, Baston, Dhanda, Naughton, Evans. Allenatore: Steven Cooper.



Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Castagne, de Roon, Freuler, Reca, Gomez, Iličić, Barrow. A disposizione: Rossi, Sportiello, Gosens, Muriel, Malinovskyi, Djimsiti, Pessina, Hateboer, Ibañez, Okoli, Pašalić, Colley, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.