è uno che di Juventus-Inter se ne intende. Non ne ha mai giocati a porte chiuse però, domani sarà una situazione surreale secondo l'ex centrocampista: "A malincuore sarà diversa rispetto a quella che sarebbe stata con il pubblico - ha detto Tacchinardi a Calciomercato.com - Sarebbe potuta essere una gara fantastica, ma sarà una gara particolare nella quale a risentirne sarà l'agonismo e la pressione, che chiaramente con uno stadio pieno sarebbe stata maggiore. Ma giustamente la prevenzione deve essere la priorità. In campo mi aspetto una partita difficile per tutte e due le squadre"."Secondo me male dalla Lega, che doveva decidere subito il da farsi senza dare tante interpretazioni sbagliate, ma può darsi che sia stata ingannata dall'evolversi veloce delle cose. Lo sbaglio è stato quello di non usare lo stesso metro per tutti, dando adito a molte cose senza senso, come presunti favoritismi o situazioni del genere. E' stato giusto, invece, farle slittare tutte: Juve-Inter non si poteva giocare a maggio"."Io ero favorevole a renderla accessibile a tutti in tv. Già ci privano di uno spettacolo pazzesco allo stadio, almeno sarebbe stato giusto dare a tutti la possibilità di vederla in chiaro"."Dico 2-1 per la Juve. I bianconeri vanno avanti con Ronaldo, pareggio di Lautaro e gol decisivo di Higuain. Vedendo le ultime partite della squadra di Sarri mi auguro che Gonzalo possa partire titolare, nel tridente insieme a Dybala e Ronaldo. In questa Juve stanno mancando giocatori d'area, i centrocampisti si inseriscono poco e per questo la presenza di un attaccante come Higuain potrebbe aiutare per la manovra di gioco".