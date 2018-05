A poche settimane dal suo ritiro, l'arbitro Paolo Tagliavento ha concesso un'intervista al Messaggero durante la quale ripercorre tutta la sua carriera e si sofferma su un episodio molto discusso, il famoso gol annullato a Sulley Muntari durante un Milan-Juventus il 25 febbrario 2012: "Quello è stato il mio errore più evidente, che oggi si sarebbe evitato in un decimo di secondo".



DA CALCIOPOLI AL RITIRO - "Calciopoli? Quello è stato un periodo tremendo. Personalmente ho vissuto giorni terribili, che per fortuna sono durati poco. Le manette di Mourinho durante un contestato Inter-Sampdoria? Mi hanno dato fastidio solo per un attimo, perché poi tutti i commenti mediatici e quelli del mio organo tecnico conclusero che avevo diretto molto bene. L'abbraccio con De Rossi dopo Roma-Juve? Non è stato il solo che ho ricevuto. D'altronde, dopo 15 anni e 221 gare dirette, con tanti calciatori si è instaurato un rapporto di reciproca stima. Ancora non ho realizzato. Questo, per noi, è solitamente il periodo delle vacanze. Me ne renderò conto solo a luglio".