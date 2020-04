Laa breve dovrà discutere il taglio degli stipendi dei suoi tesserati, e dovrà farlo direttamente con i calciatori e lo staff, in modo tale da trovare un punto di intesa con tutti gli elementi che gravitano attorno al mondo blucerchiato. Ferrero e Romei puntano ovviamente a quanto previsto dall'Assemblea di Lega, ossia due mesi in caso di ripartenza o quattro se la Serie A non dovesse ricominciare, ma entrambe sembrano comunque soluzioni di difficile attuazione.Già, ma traducendo in vil denaro, quanto sarebbe il risparmio blucerchiato? Un mese di stipendi doriani, inclusi i bonus, si aggira attorno ai, ma la cifra sale ainserendo l'ingaggio di Ranieri e del suo staff. L'importo poi cresce ulteriormente considerando anche i giocatori attualmente in prestito, e ai quali la Samp sta pagando parte dello stipendio.Il totale complessivo quindi varieràdi euro, in base al futuro della Serie A e all'eventuale ripartenza, ad oggi difficile. Probabilmente comunque le richieste di Corte Lambruschini verrannoin base agli ingaggi. Secondo Il Secolo XIX il taglio più ingente sarà richiesto a chi guadagna di più, ad esempio Quagliarella, Ramirez, Gabbiadini e Yoshida. Coinvolti dalla vicenda anche i dirigenti e i tecnici del settore giovanile, ma soltanto in caso di ingaggi superiori ad un certo importo.