Tah annuncia l'addio al Bayer Leverkusen. Le voci su Inter e Milan, Barcellona e Bayern in vantaggio

ha sciolto finalmente ogni riserva e, parlando alla stampa tedesca dopo la partita pareggiata per 1-1 contro il St. Pauli che ha di fatto consegnato il titolo di Germania al Bayern Monaco, ha annunciato mettendo nero su bianco una decisione presa in realtà ormai da tempo: l'addio a parametro zero al Bayer Leverkusen. Il centrale tedesco non ha svelato quella che sarà la sua prossima destinazione e, così facendo, ha alimentato i rumors che lo vedono corteggiato da numerosi top club europei, italiani inclusi.Tah, che è in scadenza al 30 giugno 2025 con le Aspirine, ha ribadito il no al rinnovo:, a dire il vero, non ho una tempistica precisa. Ma il club lo sa. E, come ho sempre fatto, ho comunicato tutto molto apertamente. Tutto è stato detto fin dall'inizio. C'è stato un momento in cui ho deciso di non rinnovare il contratto e di non rimanere qui e la situazione è rimasta ancora la stessa".

Il classe 1996 è stato a lungo accostato in Italia siache alcon i nerazzurri che stanno decidendo il futuro di Acerbi e De Vrij e con i rossoneri che potrebbero sfruttare il tifo rossonero del centrale. Chi è in realtà in vantaggio nella corsa a Tah sono però il, che è andato ad un passo dall'acquistarlo già la scorsa estate, e soprattutto ilche, se avrà messo a posto definitivamente i problemi legati al monte ingaggi, continua a bramare calciatori top level da inserire a parametro zero in rosa. La scelta arriverà presto, la voglia di provare a giocare il Mondiale per Club è viva nei desideri del difensore.