Terracciano o De Gea: chi è il portiere titolare della Fiorentina?

un' ora fa



La Fiorentina ha cambiato un po' in ogni reparto con l'arrivo di Raffaele Palladino in panchina: sia nel modulo, sia negli interpreti, dato che sono arrivati Kean in attacco, Colpani e Richardson a centrocampo, Pongracic in difesa e De Gea in porta. Proprio della porta ci occupiamo, chiedendoci quali siano le gerarchie in casa viola dopo l'arrivo dello spagnolo, svincolato dal 2023.