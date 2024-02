'Ti amo come Zirkzee, quasi...': a Bologna arriva la torta di San Valentino dedicata alla stella di Motta

Le emozioni suscitate dai suoi gol e dalle giocate spettacolari e ora finalmente efficaci per le fortune del Bologna di Thiago Motta hanno scatenato l’amore incondizionato della città emiliana e dei suoi tifosi per Joshua Zirkzee. Un amore senza confini e che, come racconta l’edizione cittadina di Repubblica, è pronta ad approdare pure in tavola. O meglio, in concomitanza con l’ormai imminente festa degli innamorati nel giorno di San Valentino (mercoledì 14 febbraio), la pasticceria Forno Brisa ed uno dei suoi titolari - Davide Sarti - hanno immaginato di unire il “sacro” al “profano”, dedicando la propria versione della torta Sacher al fuoriclasse del Bologna.



LA DEDICA - Il dolce verrà infatti arricchito da una decorazione in più, la scritta: “Ti amo come Zirkzee, quasi…”, a caratteri cubitali sopra lo strato di cioccolato. Una pensata certamente originale e che omaggia la strepitosa annata della formazione allenata da Thiago Motta e dall’attaccante olandese acquistato nell’estate 2022 dal Bayern Monaco. Con 9 reti e 6 assist in 24 partite, ha trascinato i rossoblù fino al sesto posto, a -3 dal quarto occupato dall’Atalanta ma con un match in meno rispetto agli uomini di Gasperini, ma ha soprattutto attirato l’interesse delle principali squadre italiane - Milan in testa - e di Premier League. In questa ottica non va dimenticata la presenza di una clausola da 40 milioni di euro, valida solo per il Bayern, esercitabile la prossima estate.